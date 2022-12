Depois de duas derrotas consecutivas, que o afastaram da liderança da classificação, o Fenerbahçe regressou aos triunfos, na receção ao Hatayspor (4-0), em jogo da 16.ª jornada do campeonato turco.

Sem Miguel Crespo e Bruma na ficha de jogo, o conjunto orientado por Jorge Jesus adiantou-se no marcador aos 20 minutos, por intermédio de Joshua King, assistido por Diego Rossi.

Pouco depois, aos 26 minutos, o mesmo Diego Rossi assistiu Batshuayi para o 2-0.

Na segunda parte, a quatro minutos dos 90, Dursun fez o terceiro e em cima do apito final, aos 90+4 minutos, Gustavo Henriques fez o 4-0 e fechou a contagem.

No Hatayspor, diga-se, Rúben Ribeiro, ex-Sporting, e Zé Luís, ex-FC Porto, foram titulares.

Com este resultado, o Fenerbahçe assume, à condição, a liderança do campeonato turco, com mais dois pontos do que o Galatasaray, mas mais um jogo. o Hatayspor é 15.º.

Mais cedo, o Ankaragucu, de Pedrinho, perdeu em casa frente ao Umraniyespor, por 2-1.

A formação visitada até esteve em vantagem, fruto de um golo de Zahid, mas um bis de Avounou fez a reviravolta para o conjunto forasteiro.