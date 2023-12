O Alanyaspor, com os portugueses Nuno Lima e João Novais na equipa titular, protagonizou a surpresa da jornada, esta quinta-feira, na Super Liga da Turquia.

A equipa estava no 18º lugar, em zona de despromoção, e foi a casa do Besiktas vencer por 3-1.

A partida até começou bem para o Besiktas, que marcou aos nove minutos, pelo gambiano Omar Colley.

A formação visitante empatou, contudo, aos 38, num lance com muitas culpas para a defesa da casa, por Ozdemir.

Foi só nos últimos minutos que o jogo se decidiu, com o francês Noel Janvier, ex-jogador do Vitória de Guimarães, a colocar o Alanyaspor na frente, aos 87 minutos, e o último golo a ser apontado pelo brasileiro Carlos Eduardo, antigo jogador do Estoril, aos 90.

O Alanyaspor passou a somar 17 pontos e saltou para o 15º lugar. O Besiktas é quinto classificado, com 26. Está a 17 da dupla que lidera a prova, formada por Galatasaray e Fenerbahçe.

No último jogo do dia, o Ankaraguçu empatou a zero com o Hatayspor. As duas equipas seguem a meio da tabela.