O Gaziantep, clube treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, saiu derrotado esta segunda-feira de Istambul pelo Fenerbahçe (3-1), em jogo da 34.ª jornada da primeira liga turca.

Na primeira parte, Dicko introduziu a bola na baliza do Fenerbahçe, mas o golo foi anulado de imediato, negando a vantagem aos homens liderados pelo técnico português, que tiveram o central Roderick Miranda em campo.

Na segunda parte surgiram os quatro golos da partida. O Fenerbahçe adiantou-se por Yandas, aos 56 minutos, mas Alexandru Maxim fez o 1-1 pouco depois, ao minuto 66. Contudo, Enner Valencia (71m) e Sinan Gumus (90+4m) dariam depois os três pontos à formação da casa.

Com este resultado, Gaziantep mantém os 50 pontos e caiu para o sexto lugar, fruto do triunfo do Alanyaspor que, com o guarda-redes português Marafona, bateu o Denizlispor por 3-2 e ascendeu à quinta posição, com 52 pontos. O Fenerbahçe segue em segundo, com 66 pontos, a quatro do líder Besiktas.