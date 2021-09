O Dínamo KIev, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, foi claramente derrotado pelo Shakhtar Donetsk na Supertaça da Ucrânia: 3-0.



O herói do jogo foi Lassina Traoré, autor de dois golos. Além do burquinês, Alan Patrick também marcou. O jogo foi realizado em Kiev, capital ucraniana.



O Benfica empatou em casa do Dínamo a zero bolas, na primeira jornada da fase de grupos da Champions.



Contra o Shakhtar, o treinador Mircea Lucescu utilizou a seguinte equipa:



DÍNAMO: Boyko; Kedziora (Karavaev, 67), Zabarnyi, Syrota, Mykolenko, Sydorchuk (Andrievsky, 66), Shaparenko, Buyalskyy, Tsygankov, Supryaga (Garmash, 66) e Carlos de Peña (Vitinho, 70).



VÍDEO: