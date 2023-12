O Shakhtar Donetsk derrotou, este domingo, o Metalist 1925 por 2-0, numa partida da 16.ª jornada da Liga ucraniana.



O adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões apenas quebrou a resistência adversário aos 59 minutos com um golo de Zubkov. À entrada para os dez minutos finais, Kryskiv fez o 2-0 final.



O campeão ucraniano chegou aos 28 pontos e aproximou-se dos primeiros lugares: está a cinco pontos do Kryvbas, mas com menos dois jogos.