O antigo internacional russo e melhor marcador do Mundial 94, Oleg Salenko permanece em Kiev, na Ucrânia, em pleno conflito entre ucranianos e a Rússia. O ex-futebolista, que dizia ser «um homem soviético», explicou que há compatriotas seus que defendem a guerra entre as duas nações.



«Costumava dizer isso [que era um homem soviético], mas tudo mudou agora. Antes não havia nenhum exército a atacar-nos. O pior de tudo é que tenho amigos na Rússia que dizem que esta ação militar é correta», referiu num vídeo divulgado nas redes sociais.



Salenko, o único jogador da história a marcar cinco golos numa fase final de um Campeonato do Mundo, acrescentou que está «cansado» de ouvir argumentos russos que validam a invasão, alertando que «crianças estão a morrer».



«Falei com pessoas de São Petersburgo, incluindo a minha ex-mulher, e elas acham que a Rússia está a defender os ucranianos. Estou cansado de ouvir as tretas deles quando crianças estão a morrer», acrescentou.



Nascido em São Petersburgo, Salenko cresceu na Ucrânia e deu nas vistas no Dínamo Kiev. Foi o melhor marcador do Mundial Sub-20 de 1989, pela União Soviética, e após a queda do regime chegou a fazer um jogo particular pela Ucrânia, mas escolheu representar a Rússia oficialmente e entrou para a história ao ser o melhor marcador do Mundial 94. Recorde a história de Salenko assim como de outros atletas que trocaram de lado após a queda da URSS.

