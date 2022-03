A nadadora Viktoria Zeynep Gunes, turca de origem ucraniana, publicou uma fotografia a pisar a bandeira da Rússia, provocando uma onda de indignação que foi de vários atletas russos que se manifestaram nas redes sociais até ao Ministro do Desporto da Rússia, Dmitry Svishchev, que considerou a atitude «repugnante».

Zeynep Gunes, de 23 anos, originalmente Viktoria Solnceva, teve de sair da Crimeia em 2014, na altura que coincidiu com a ocupação russa, mudando-se para a Turquia, país pelo qual competiu nos últimos Jogos Olímpicos, em Tóquio, em 2021.

A fotografia publicada pela atleta, no final da última semana, desapareceu entretanto, dado que foi revelada através das histórias do Instagram. Porém, foi perpetuada já através de várias redes sociais e Svishchev reagiu em nome da Rússia, de forma oficial, nas últimas horas.

O ministro terá mesmo pedido para que a Federação Internacional de Natação (FINA) investigue o ato, para uma eventual sanção à jovem nadadora.

«É realmente repugnante. Eu quero acreditar que a Federação Internacional de Natação, assim como outras organizações relevantes, vão punir a nadadora por este comportamento. Os nossos atletas foram punidos pelas suas atitudes e temos aqui uma verdadeira efusão de nacionalismo em relação a um país. As provocações devem ser punidas, independentemente do país ao qual são dirigidas. Penso que a nossa união devia abordar a FINA com um pedido para investigar este caso ao detalhe», referiu Svishchev, citado pela imprensa internacional.