O presidente da Ucrânia autorizou a Federação de Futebol da Ucrânia a preparar o regresso das competições profissionais, paradas desde o início da ofensiva militar da Rússia a 24 de fevereiro.

«Falei com o nosso presidente, Volodymyr Zelensky, sobre o grande poder do futebol para ajudar as pessoas a pensar no futuro, porque todos estão focados na guerra. Por isso, tomámos com o presidente a decisão de retomar o campeonato ucraniano em agosto», revelou Andriy Pavelko, presidente da federação, em entrevista à agência Associated Press.

Entre as competiçoes que serão reatadas estão a primeira, a segunda e as terceiras divisões masculinas, tal como a primeira divisão feminina. «Todas as ligas vão começar em agosto. A decisão foi tomada com o presidente da Ucrânia», reforçou.

Recorde-se que a Liga ucraniana foi interrompida à 18.ª jornada. Não foi atribuído título, mas a Federação Ucraniana decretou que a ordem do campeonato à data seria mantida para determinar o acesso às competições europeias na próxima época.

Nélson Monte era o único jogador português a atuar na Liga ucraniana. Estava no Dnipro-1, tendo abandonado o país e assinado depois pelo Almería, onde terminou a época.