A Ucrânia vai defrontar Israel ou a Islândia no estádio de Cracóvia, na Polónia, a 26 de março, se vencer a Bósnia-Herzegovina, fora de casa, no primeiro jogo do play-off de acesso ao Euro 2024.

«Infelizmente, devido à guerra com a Federação Russa, os jogos internacionais de futebol não podem ser organizados em território ucraniano. Por isso, o Presidium da UAF, depois de consultar a equipa técnica, decidiu-se por Cracóvia. A nossa decisão foi influenciada, entre outras coisas, pela experiência de organizar o jogo de qualificação entre a Ucrânia e a Inglaterra, a 9 de setembro, nesta cidade. As bancadas cheias do estádio de 45 000 pessoas apoiaram emocionalmente a seleção ucraniana, que empatou com o líder do grupo por 1-1. Espero que, em março do próximo ano, a seleção ucraniana consiga um resultado em Cracóvia que nos satisfaça a todos.»

Na qualificação para o Euro-2024, a Ucrânia terminou o Grupo C no terceiro lugar, atrás de Inglaterra e Itália e perdeu o acesso direto à prova. A seleção ucraniana está assim obrigada a disputar um play-off.

Se os ucranianos vencerem a Bósnia-Herzegovina, em Cracóvia vai estar em jogo um bilhete para o Campeonato da Europa do próximo ano. Em caso de derrota, a equipa Serhiy Rebrov vai jogar um particular contra o derrotado do jogo Islândia-Israel.

O Euro 2024 vai decorrer entre 14 de junho e 14 de julho. Se a Ucrânia marcar presença na competição, vai enfrentar a Roménia, a Eslováquia e a Bélgica na fase de grupos.