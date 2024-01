O Benfica recebe o Barcelona, esta quarta-feira, no último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA.

Um jogo com menos pressão, uma vez que as duas equipas já estão qualificadas para os quartos de final da prova. Isso não significa que seja um jogo menos importante, ou com margem para facilitar.

Filipa Patão, a treinador das ‘encarnadas’, destaca o facto de as catalãs serem «a melhor equipa do mundo, a anos-luz do futebol português e até do espanhol» e espera que mostrem a sua melhor versão, sem fazer rotações do plantel, já que são «uma equipa muito competitiva que, se puder ganhar por dez não irá ganhar por seis».

Espera, por isso, um jogo muito difícil, mas quer que o Benfica «seja a equipa que se apresenta em todos os jogos», mostrando que «também tem capacidade para fazer coisas boas».

Fazer melhor do que ano passado

A treinadora vai apostar na melhor formação possível, sem fazer gestão ou dar minutos a quem tenha menos, e quer um resultado melhor do que o obtido na época passada, na receção ao Barcelona – na altura, as catalãs venceram por 6-2.

A noção das dificuldades que este jogo colocará e a ambição de mostrar a evolução da equipa benfiquista é partilhada pelas jogadoras.

O facto de já terem feito história, apurando-se para a fase a eliminar da competição, dá «um sentimento de objetivo cumprido» e é «uma motivação para trabalhar por mais e melhor e, quem sabe, surpreender», assegura Andreia Faria.

Andreia Norton de fora

Outra centrocampista, Andreia Norton, é baixa confirmada para esta partida, já que foi operada a uma apendicite.

O jogo está marcado para as 20h00 desta quarta-feira, no Seixal.