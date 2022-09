O Presidente da UEFA, Aleksander Čeferin esteve presente na abertura da edição deste ano da Football Talks, evento organizado pela Federação Portuguesa de Futebol.

O dirigente do organismo máximo do futebol europeu mostrou-se confiante na realização do Campeonato do Mundo de 2030 na Península Ibérica, garantindo que a UEFA «fará» tudo para que isso se concretize

«Vamos fazer o que pudermos para ajudar. Está na altura de a Europa ser anfitriã do Mundial e temos alguns planos. Já falámos com Fernando Gomes e Luis Rubiales. Tenho a certeza de que o Mundial'2030 vai ser disputado em Portugal e Espanha, dois países que sentem o futebol», afirmou Čeferin em videoconferência.

O esloveno de 54 anos disse ainda que a candidatura ibérica é um projeto vencedor, dada a paixão de ambos países pelo «desporto rei»

«É uma candidatura vencedora e faremos tudo para ajudar estes países que têm paixão pelo futebol, vivem e respiram futebol e têm boas infraestruturas», concluiu.