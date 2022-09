A UEFA divulgou nesta sexta-feira que oito clubes vão pagar multas devido ao incumprimento das normas do fair-play financeiro, sendo que o Paris Saint-Germain é o mais penalizado, com uma coima no valor de 65 milhões de euros.

Mónaco (2 milhões), Marselha (2 milhões), Besiktas (4 milhões), AC Milan (15 milhões), Juventus (23 milhões), Inter Milão (26 milhões) e Roma (32 milhões) são os outros clubes incumpridores que vão ter de pagar, no total, 172 milhões de euros.

O organismo que gere o futebol europeu revela que a análise aos exercícios financeiros de 2018 até 2022 dos referidos clubes não atingiram os valores legalmente exigidos.

Nesse sentido, 26 milhões de euros terão de ser pagos no imediato. O PSG paga já 10 milhões, a Roma 5, o Inter 4, a Juventus 3,5, o Milan 2, o Besiktas 0,6, o Marselha 0,3, tal como o Mónaco. O restante valor fica condicionado ao cumprimento do acordo de liquidação feito com cada clube.

A UEFA revela ainda que os valores em dívida, tirando o que será pago no imediato, podem retidos das receitas oriundas da participação nas competições europeias de cada clube.