Depois da conquista do título, no Uruguai, Nico Gaitán está de saída do Peñarol.

O internacional argentino tinha contrato até junho de 2022, mas prescindiu dos salários que ainda tinha a receber, e volta a ser um jogador livre.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Peñarol destaca a postura do jogador ao longo dos quatro meses de ligação.

«Nos festejos do campeonato uruguaio, um grande jogador mostrou a sua condição de excelente pessoa e profissional. Nicolás Gaitán, jogador de enorme trajetória internacional, que escolheu o Peñarol este ano, para continuar à procura de grandes desafios, comunicou que deixaria de acompanhar-nos. Fê-lo de forma calorosa e amena, agradecendo a todos pela passagem pelo clube. Fê-lo sem ter os minutos desejados, mas marcando um golo fundamental para o título. Despede-se sem reclamar nada do que resta no contrato, deixando um lugar livre para outro possível reforço para 2022. Fê-lo resignando à parte económica, mas sabendo que ganhou muito mais do ponto de vista pessoal e afetivo», escreveu o emblema uruguaio, no qual Gaitán reencontrou Maxi Pereira.

O Peñarol foi o oitavo clube da carreira profissional do argentino, que começou no Boca Juniors e depois passou por Benfica, Atlético de Madrid, Dalian Yifang, Chicago Fire, Lille e Sp. Braga.