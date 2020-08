Diego Forlán deixou o comando técnico do Peñarol. Foi o próprio antigo internacional uruguaio quem anunciou a saída nas redes sociais.



«Toca-me deixar o Penãrol, mas antes quero escrever umas palavras de agradecimento. Obrigado pela oportunidade que me deram, fui um orgulho orientar o Peñarol. Agradeço aos jogadores pela sua paciência, respeito, entrega, e aprendizagens. A todos os que trabalham dia a dia em silêncio em Los Aromos, de coração, obrigado. Por último, obrigado aos adeptos. Não me restam arrependimentos, o futebol é assim. Êxitos para o que vem!», escreveu.



O treinador de 41 anos deixa o emblema onde começou a jogar após ter alcançado apenas quatro triunfos em 11 partidas.