Em prisão preventiva desde finais de janeiro, Nicolás Schiappacasse foi condenado a seis meses de prisão domiciliária por tráfico de armas.



O ex-Famalicão foi considerado «responsável por reiterados delitos de tráfico de armas de fogo e munições», esclareceu à EFE o responsável pela comunicação da Procuradoria uruguaia, Javier Benech.



Apesar da prisão domiciliária, o jogador de 23 anos poderá sair para treinar com a equipa do Peñarol.



Lembre-se que o internacional «charrua» foi detido a 27 de janeiro numa operação policial junto ao estádio do Peñarol na posse de uma arma. O avançado de 23 anos, que pertence ao Sassuolo, nem sequer poderia participar no encontro devido a lesão, mas estava a utilizar roupa do emblema uruguaio.



Schiappacasse teve uma passagem pouco feliz pelo Famalicão. Em seis meses o atacante participou em oito jogos, cinco pela equipa principal e três pelos sub-23.



Recorde a detenção de Schiappacasse: