Nicolás Schiappacasse, jogador que passou pelo Famalicão em 2019/20, foi detido pela polícia uruguaia, horas antes do dérbi de preparação entre o Peñarol e o Nacional, em Maldonado.



O internacional «charrua» foi detido numa operação policial junto ao estádio na posse de uma arma. O avançado de 23 anos, que pertence ao Sassuolo, nem sequer poderia participar no encontro devidi a lesão, mas estava a utilizar roupa do Peñarol.



A confirmar-se que a arma seria para um adepto do Peñarol, conforme escreve a imprensa uruguaia, o jogador incorre numa pena de seis anos de prisão por tráfico de armas.



Além de Schiappacasse, a Polícia esclareceu que foram detidas mais três pessoas.