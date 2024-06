Usain Bolt rompeu o tendão de Aquiles, durante um jogo solidário, organizado pela «SoccerAid» em Stamford Bridge.

«Rompi o tendão de Aquiles, mas sabem que eu sou um guerreiro», escreveu o atleta jamaicano nas redes sociais.

Raptured Achilles but done know we a warrior 💪🏿 pic.twitter.com/vKYtHqOFTj