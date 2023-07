Van der Sar veio a público, através de uma publicação nas redes sociais, para informar que deixou os cuidados intensivos. O antigo guarda-redes mostrou-se sorridente, ao lado da esposa, e provou assim que está a recuperar da melhor forma da hemorragia cerebral que o obrigou a ser levado de urgência para o hospital, em situação preocupante, há cerca de dez dias.

«Em primeiro lugar, queremos agradecer por todas as fantásticas mensagens de apoio. Estou feliz por partilhar que já não estouna unidade de cuidados intensivos. No entanto, ainda estou no hospital. Espero ir para casa na próxima semana e dar o próximo passo na minha recuperação», escreveu Van der Sar, atualmente com 52 anos.

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.



I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0