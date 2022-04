Louis van Gaal revelou, neste domingo, que sofre de cancro na próstata.

O selecionador dos Países Baixos participou num «talk show», e confirmou que o documentário que está prestes a sair, sobre a sua vida, mostra que sofre da doença.

«O filme não é apenas sobre o treinador, é também sobre a pessoa que está atrás do treinador. Tinha a escolha de mostrar isso ou não, mas penso que faz parte da vida. Passei por muito na minha vida, a propósito da morte. Com a família, com a minha esposa [ndr. Fernanda morreu de cancro pancreático]. Fiquei mais rico, no sentido humano, com essas experiências. Decidi que isso devia estar no filme», afirmou o técnico.

«Não se morre de cancro da próstata. Normalmente, são as doenças associadas que provocam a morte. Mas é uma forma agressiva. Já fiz 25 sessões de tratamento. Tenho uma enorme vontade de viver, e este grupo de jogadores que treino na seleção é uma prenda que me foi dada numa idade avançada», acrescentou.

Van Gaal revela que fez sessões de tratamento durante estágios da seleção, mas que saía durante a noite, para não condicionar os trabalhos e para que os jogadores não percebessem.