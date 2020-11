O Vasco da Gama anunciou, esta quarta-feira, a contratação do defesa Jadson ao Portimonense.

O defesa de 29 anos era capitão dos algarvios, mas esta temporada ainda não tinha somado qualquer minuto.

Em comunicado, o emblema brasileiro informa que o jogador «já participou no treino desta manhã» e foi contratado «por indicação do treinador Ricardo Sá Pinto», tendo ficado com contrato até ao final do Brasileirão.

Jadson chegou ao Portimonense em 2015 e, na temporada seguinte, fez parte da equipa que conquistou o título da II Liga.