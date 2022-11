O Vasco da Gama e o Bahia garantiram, na noite de domingo, o regresso ao Brasileirão, selando as duas últimas vagas de promoção na 38.ª e última jornada da Série B, a II Liga do país.

Num duelo direto pela promoção, o «Gigante da Colina» venceu na visita ao Ituano, por 1-0, garantindo o regresso ao principal campeonato do Brasil depois de dois anos na Série B.

O Bahia também garantiu a subida, com uma vitória fora de portas, por 2-1, ante o CRB, numa jornada em que, além de Bahia, Vasco e Ituano, o Sport Recife também tinha esperanças matemáticas pela promoção.

Com estes resultados, o Bahia e o Vasco da Gama terminaram com os mesmos 62 pontos, respetivamente nos terceiro e quarto lugares, à frente do Sampaio Corrêa (quinto, 58), Ituano (sexto, 57) e Sport Recife (sexto, 57). Juntam-se a Cruzeiro e Grémio no regresso à Série A.