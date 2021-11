Levante e Athletic Bilbao empataram sem golos, no jogo inaugural da 14.ª jornada da Liga.



Apesar do nulo, houve oportunidades de golo de parte a parte. Iñigo Martínez atirou a rasar o poste da baliza dos valencianos logo aos cinco minutos. Na resposta Jorge de Frutos não fez melhor e errou o alvo.



O Levante poderia ter chegado à vantagem aos 77 minutos, mas Unai Simón provou por que razão é o número 1 da seleção espanhola e fez uma enorme defesa a remate de De Frutos. Cárdenas não quis ficar atrás do guarda-redes contrário e também revelou bons reflexos perante Nico Williams.



O Levante, que teve Vezo em campo todo o encontro, continua na penúltima posição da Liga espanhola com sete pontos. Por seu turno, o Athletic falhou a subida aos lugares europeus: é sétimo com 19 pontos.