No segundo duelo em quatro dias, os Camarões de Toni Conceição venceram Moçambique, desta feita por 2-0, numa partida da quarta jornada do grupo F da fase de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN).



O primeiro golo dos «Leões Indomáveis» foi anotado pelo ex-FC Porto Vincent Aboubakar depois de Reginaldo ter desperdiçado uma grande penalidade para Moçambique. O capitão da seleção camaronesa recebeu um cruzamento de Ngamaleu, dominou de peito na área e desviou a bola para o fundo da baliza moçambicana. Terceiro golo em dois jogos para o avançado do Besiktas.



O 2-0 foi anotado por Tabekou aos 73 minutos. Camarões lidera o grupo com dez pontos enquanto Moçambique é segundo com quatro, mas pode perder a posição para Cabo Verde que ainda não jogou. Lembre-se que a seleção orientada pelo técnico português já tem o apuramento garantido, visto que é a anfitriã da prova.



Nos outros jogos desta segunda-feira, o Gabão perdeu frente à Gâmbia por 2-1 depois de ter passado a noite no aeroporto. As duas equipas têm sete pontos e ainda não estão matematicamente apuradas para o CAN 2021.



Nota ainda para a derrota da Zâmbia ante o Botswana.



Veja o golo:

