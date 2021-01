O Besiktas goleou esta quinta-feira na deslocação ao Karagumruk, por 4-1, em jogo da 20.ª jornada da I Liga da Turquia, num jogo com dois homens que já passaram pelo futebol português em destaque.

O ex-FC Porto Aboubakar deu vantagem ao Besiktas aos 44 minutos e, na segunda parte, o ex-V. Guimarães Bernard Mensah, aos 50 e 70 minutos, bisou para os visitantes, que também marcaram por Larin, aos 66 minutos. O Karagumruk, com o ex-Sporting Emiliano Viviano e o ex-Desp. Chaves Gastón Campi, marcou por Borini, aos 78 minutos, de penálti.

Com este resultado, o Besiktas fica líder isolado à condição, com 41 pontos, mais três que o Fenerbahçe, que joga esta tarde ante o Sivasspor.

Noutro dos quatro jogos do dia, o Alanyaspor, com o guarda-redes português Marafona a titular, empatou a um golo na deslocação ao Erzurum BB. O Alanyaspor está no quinto lugar, com 31 pontos.