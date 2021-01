Emprestado pelo Manchester United ao Milan, Diogo Dalot disse estar muito satisfeito com a temporada que tem vindo a realizar ao serviço do clube italiano e falou sobre o facto de jogar ao lado de Zlatan Ibrahimovic, uma das lendas do futebol que se mantém no ativo.

«É muito exigente. É sempre um dos primeiros a chegar ao treino. Esse tipo de coisas ajuda-nos a perceber que talvez precisemos de ser tão profissionais quanto ele para durar tanto tempo e ganhar tantos títulos. Foi uma surpresa muito boa trabalhar com ele», disse em entrevista à Associated Press.

O jogador formado no FC Porto totaliza 15 jogos e um golo pelos rossoneri e abordou a possibilidade de o histórico italiano voltar a sagrar-se campeão ao fim de dez anos. «Será especial e fantástico ganhar o campeonato, não apenas por derrotar rivais como a Juventus e o Inter Milão, mas porque será uma forma de voltar a deixar o Milan no topo, depois de ter estado tantos anos sem ganhar títulos», confessou o internacional jovem português.

A uma jornada do fim da primeira volta da Serie A, o Milan tem três pontos de vantagem sobre o Inter e dez em relação à Juventus de Cristiano Ronaldo, que conquistou os últimos nove campeonatos. «Gostamos deste tipo de pressão. Gostamos que os nossos rivais estejam atrás de nós e que queiram a nossa derrota. Gostamos desse tipo de desafio», apontou Dalot.

Recorde-se que o jogador de 21 anos transferiu-se para o Manchester United em 2018, sendo que na época transata foi pouco utilizado. «Estou a sentir a relva de novo. Estou a sentir o que é jogar, o que é jogar 90 minutos e ganhar. Tem sido fantástico e estou muito satisfeito», assumiu.