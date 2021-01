Rúben Dias atravessa um grande momento de forma e tem justificado os constantes elogios de Pep Guardiola. Nesta quarta-feira, o internacional português fez um corte incrível ao minuto 75 e impediu o golo do Aston Villa, ainda com 0-0 no marcador.



O antigo defesa do Benfica manteve o nulo e, pouco depois, Bernardo Silva abriu caminho para a vitória do Manchester City com um golaço. O 2-0 final foi apontado por Gundogan, de grande penalidade.



Veja o extraordinário corte de Rúben Dias: