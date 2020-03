Ismaila Sarr, o avançado do Watford que foi o protagonista dos «hornets» na vitória sobre o Liverpool, revelou que em 2017 esteve prestes a ir para o Barcelona, mas acabou por escolher o Rennes.

«A minha mudança para o Rennes foi finalizada à última da hora. É verdade que escolhi o Rennes em detrimento do Barcelona e tomei essa decisão porque não queria ir para o Barcelona para me sentar no banco ou jogar na equipa B. Queria jogar, queria mesmo, e, por isso, escolhi o Rennes», disse o jogador em entrevista à página do clube.

«Ouvi coisas muito boas sobre a cidade. Não conhecia ninguém antes de me juntar ao clube. Não me interessava que o clube fosse em França, só me preocupava em jogar. Não senti qualquer pressão por ser a transferência mais cara, nunca sinto esse tipo de pressão com os preços das transferências. Fizemos uma boa época no Rennes. Ficámos em quinto lugar na primeira temporada e acabamos mais abaixo na segunda, mas ganhamos a Taça de França, por isso ficámos satisfeitos porque nos qualificamos para a Liga Europa», revelou Sarr.

Questionado sobre quem é o seu ídolo, o jovem senegalês não tem dúvidas que o compatriota Mané é o melhor dentro e fora de campo.

«Como já disse antes, o Sadio Mané não é só um colega de equipa do Senegal, ele é uma inspiração para mim e o meu ídolo. Vejo imensos vídeos dele para ver como ele acelera e dribla, e para mim é o melhor jogador do mundo. Com certeza, o melhor africano na Europa. Quando cheguei ao Watford, ele mandou-me mensagens a dar-me as boas-vindas à liga inglesa e eu ouço atentamente todos os conselhos que ele me dá. Ele já ganhou a Liga dos Campeões e estou satisfeito elo título da liga que ele vai conquistar brevemente, ele merece-o. Ele também faz coisas bem fora do futebol. É o nosso líder na seleção e uma pessoa muito boa, adoro-o», explicou, por último.