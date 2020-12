O treinador do Wolverhampton, Nuno Espírito Santo, afirmou que o compatriota e futebolista Fábio Silva não pode ter como prioridade os golos na idade que tem, devendo centrar-se no processo e na evolução no contexto do futebol inglês.

«Na idade dele, a última coisa em que ele tem de pensar é nos golos, em marcar, não estar obcecado com isso, mas sim em ter bons posicionamentos, cumprir as suas tarefas, progredir no jogo, ligar, ter tarefas defensivas e o toque final vai chegar. É algo que temos de trabalhar, mas estou feliz com ele», afirmou, na segunda-feira, na antevisão ao jogo desta noite, ante o Chelsea.

O ex-FC Porto teve o primeiro jogo a titular pela equipa principal no fim-de-semana e Nuno Espírito Santo diz que o atleta de 18 anos «fez um bom jogo». «Trabalhou bem e está a conhecer melhor os colegas de equipa, os colegas estão a reconhecer as suas qualidades e depois cabe-nos decidir. Mas é sempre sobre ajudar o jogador», sublinhou.

«É um jovem, mas cheio de talento, que vai melhorar de certeza», referiu, ainda.

Fábio Silva leva oito jogos pela equipa principal do Wolverhampton em 2020/2021 e ainda dois golos em um jogo pelos sub-21.