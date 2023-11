Yannick Bolasie, que em 2019/20 passou pelo Sporting, está de regresso ao ativo e ao futebol inglês.

O extremo congolês, de 34 anos, assinou um contrato de curta duração com o Swansea, que ocupa a 17.ª posição no Championship.

Bolasie estava sem clube depois de ter terminado a ligação ao Rizespor, equipa que subiu ao principal escalão turco e por quem marcou 18 golos na época transata. Antes disso, passou pelo Middlesbrough, Sporting, Anderlecht, Aston Villa, Everton, Crystal Palace, entre outros clubes de Inglaterra.

🙌 𝗖𝗥𝗢𝗘𝗦𝗢 𝗕𝗢𝗟𝗔𝗦𝗜𝗘 ✍️



Swansea City has completed the signing of @YannickBolasie on a short-term contract, subject to EFL and international clearance.