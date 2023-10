O conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas motivou, no sábado, momentos de grande aflição para o antigo futebolista Yossi Benayoun, que se destacou, sobretudo, pela passagem no Liverpool no futebol europeu.

O agora técnico e dirigente israelita de 43 anos teve familiares em risco de vida e foi um sobrinho a evitar a morte dos seus, mas para isso teve de matar três militares do Hamas.

Benayoun relatou a situação no domingo, ao jornal Ynet Sport. As preocupações começaram quando Benayoun perdeu o contacto com a sua irmã, Roytel, bem como com os familiares que moram em Be’eri, bem próximo da Faixa de Gaza.

O cunhado de Benayoun, Sharon Shabo, tinha saído na manhã de sábado para o habitual passeio de bicicleta e, ao chegar ao kibutz [ndr: comunidades coletivas em Israel], foi atacado, atingido numa mão e escondeu-se num campo próximo até ao início da tarde.

Além da situação com Sharon, a casa da família de Benayoun foi alvo de tentativa de invasão na comunidade. Ali estava a irmã de Benayoun, com quatro dos seus filhos. Um deles, Shaked, de 20 anos, soldado do 50.º batalhão da Brigada Golani, do exército de Israel, escreveu ao tio enquanto a mãe e os restantes filhos se escondiam no andar superior, num pequeno armazém.

«Yossi, salve-nos, temos terroristas na sala. Por favor, salve-nos», escreveu Shaked a Benayoun.

Entretanto, Benayoun perdeu contacto com o sobrinho durante a tarde e, ao mesmo tempo, como conta o Ynet Sport, relatando o ex-médio, três militares descobriram onde a família estava escondida. Foi então que Shaked os enfrentou, eliminando-os. Apesar do ato heróico em prol da família, a ameaça manteve-se no exterior, onde outros atacantes começaram a lançar granadas para a habitação. Esta pegou fogo e Roytel, Shaked e os restantes três filhos conseguiram saltar do telhado da casa, correndo na direção de soldados que acorreram ao local para os resgatar.

«Eles esconderam-se um dia inteiro, o pai foi ferido com tiros no campo e o menino, herói, eliminou os terroristas em casa. Graças a Deus que passaram por isso com segurança. Passei pelo dia mais difícil da minha vida. Já tinha aceitado que a história tinha acabado mas, depois, um milagre aconteceu graças ao meu sobrinho herói», relatou o técnico, atualmente ligado à Associação de Futebol de Israel, como diretor técnico.

De acordo com o Ynet, a família de Benayoun foi resgatada da zona de conflito perto da meia-noite (hora local) e transferida para o Hospital Soroka, em Beer'Sheva, a cerca de uma hora e 20 minutos de Be'eri, onde Sharon foi submetido a uma cirurgia na mão afetada.

Benayoun, que terminou a carreira em 2018/19, no Beitar Jerusalém, passou ainda, em Israel, por Maccabi Petah Tikva, Maccabi Tel Aviv e Maccabi Haifa. Fora do país, jogou no Liverpool, Chelsea, Arsenal, QPR, West Ham e Racing Santander.