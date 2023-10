O futebolista português Miguel Vítor, que joga no Hapoel Beer Sheva, está em trânsito para Portugal, na sequência do conflito instalado em Israel, após os ataques do grupo islâmico Hamas, no sábado, assumindo a «raiva e a tristeza» pelos acontecimentos.

Numa mensagem deixada através da rede social Instagram na madrugada desta segunda-feira, cerca da 01h00 em Portugal, o internacional israelita de 34 anos fez um ponto da situação pessoal.

«Neste momento estou à espera do voo para Portugal, para juntar-me à minha família. Mas o meu coração e os meus pensamentos permanecem com todos os meus amigos e com todo o povo de Israel. É difícil escolher palavras para descrever a raiva e a tristeza que sinto, porque nenhuma parece suficiente», começou por escrever.

«Israel não merece estar a passar por isto, as pessoas não merecem estes ataques bárbaros. As crianças israelitas (incluindo as minhas filhas), nunca deveriam ver estes vídeos horríveis e estas notícias. As crianças de Israel e os jovens não merecem viver no medo e na perda de esperança num futuro feliz», prosseguiu

«O meu coração está com as vítimas e as suas famílias e amigos. As minhas profundas condolências, coragem para enfrentar os dias que se seguem. A todos os que estão a lutar pelo nosso país e comunidades, sois uns heróis. Continua forte, Israel», concluiu Miguel Vítor, que representa o Hapoel Beer Sheva desde 2016, depois de uma carreira em que passou por Benfica, Desportivo das Aves, Leicester e PAOK.