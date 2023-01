O Zamalek voltou a perder pontos no campeonato do Egito. A equipa orientada por Jesualdo Ferreira não foi além de um empate frente ao El Daklyeh, numa partida da 12.ª jornada.



O campeão em título apanhou-se em desvantagem aos 25 minutos devido a um golo de Samir. O Zamalek apenas chegou à igualdade no período de descontos por intermédio Mohamed Abdel Ghani.



Desta forma a equipa de Jesualdo ficou a cinco pontos do líder Al Ahly enquanto o El Daklyeh é antepenúltimo.