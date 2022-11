O treinador português Nilton Terroso conquistou neste domingo a Taça do Zimbabué, primeiro título dos Bulawayo Chiefs, na época de estreia no comando técnico do clube.

A vitória sobre o Herentals, por 1-0, foi o suficiente pata oferecer ao clube de Bulawayo o seu primeiro troféu, no ano que celebra o seu 10.º aniversário.

«O objetivo principal era poder entregar o primeiro título do historial do clube e conseguimos fazê-lo. Foi a cereja no topo do bolo, no 10.º aniversário do clube e no final da terceira época na primeira divisão», disse o antigo treinador do Atlético e do Olhanense, em declarações à Agência Lusa.

A conquista, de resto, começou a ganhar forma quando os Bulawayo Chiefs eliminaram os Highlanders, orientados por Baltemar Brito, antigo treinador adjunto de José Mourinho, no dérbi de Bulawayo.

«Conseguimos eliminar os Highlanders, que são a maior equipa da cidade e uma das maiores do país. Foi a partir desse momento que começámos a acreditar que podíamos alcançar este objetivo», revelou Terroso.

Os Bulawayo Chiefs, orientados pelo antigo adjunto de Ole Gunnar Solsjkaer no Cardiff City, terminaram o campeonato em sétimo lugar, com 13 vitórias e 11 empates em 34 jogos, a 26 pontos do campeão, Football Club Platinum.