Sergio Ramos não conseguiu conter as lágrimas no adeus ao Real Madrid que qualificou como o «dia mais difícil» da sua vida. Ao lado do presidente Florentino Pérez, o experiente central recordou que chegou ao clube há dezasseis anos, quando tinha apenas dezanove anos, e sai agora, aos 35, já com quatro filhos.

As primeiras palavras, também emocionadas, foram do presidente. «Esta é uma cerimónia cheia de sentimentos e emoções para todos os madridistas e também para mim. Não é um dia fácil, foram muitos anos junto com o Sergio, muitos jogos, um tempo cheio de intensidade, afeto e muito carinho. Nunca vou esquecer o dia 8 de setembro de 2005 quando Sergio Ramos chegou ao Bernabéu para ser apresentado», começou por anunciar o dirigente.

Florentino Pérez lembrou, depois, que Sergio Ramos foi o primeiro jogador espanhol que contratou. «Passaram dezasseis anos e cumpriu uma das trajetórias mais espetaculares da história do nosso clube. Chegaste aqui praticamente como uma criança sinto e sinto-me orgulhoso por tudo o que conquistaste. És uma das grandes lendas do Real Madrid. Para os madridistas serás sempre o homem da Décima [Liga dos Campeões], o minuto 93 de Lisboa é o que significa este clube para milhões de pessoas», acrescentou ainda antes de passar a palavra ao central.

Sergio Ramos subiu ao palco confiante, mas não demorou a deixar-se levar pela emoção. «Chegou o momento mais difícil da minha vida. Ninguém está preparado para dizer adeus ao Real Madrid, mas chegou a hora. Cheguei pela mão do meu pai…». Nesta altura o jogador interrompeu o discurso, em lágrimas, e ao som de aplausos da plateia onde estava a família, antigos e atuais companheiros.

«Cheguei aqui com dezanove anos, era um menino, hoje tenho mulher, quatro filhos. Hoje estou a com a minha família que sempre me apoiou e as minhas palavras são para eles que estiveram sempre ao meu lado. Quero também agradecer ao clube, ao presidente, aos treinadores, aos meus companheiros, a todos os funcionários do clube que considero serem família e que me deixam muito emocionado», prosseguiu ainda mais emocionado.

Com as palavras embargas, Sergio Ramos apanhou balanço para a ponta final, falando também do futuro. «Foram muitos anos aqui. Também tenho de agradecer aos adeptos que sempre me apoiaram aqui no Bernabéu. Obrigado ao Real Madrid, obrigado a todos por estes maravilhosos anos, pelos títulos que tentei corresponder com profissionalismo e a responsabilidade que o clube obriga. Acabo esta etapa, mas começa outra com muita ilusão. Quero juntar ao meu palmares mais algum título. Mais cedo ou mais tarde vou voltar», destacou ainda

A fechar a cerimónia, Florentino Pérez ofereceu um pin de prata com o símbolo do Real Madrid ao antigo capitão da equipa.