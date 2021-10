A Suíça venceu a Irlanda do Norte por 2-0 e pressiona o primeiro lugar do Grupo C de apuramento para o Mundial 2022.

Zuber e Fassnacht marcaram os golos helvéticos, o 1-0 na compensação do primeiro tempo e o 2-0 na compensação do segundo.

A Itália lidera com seis jogos e 14 pontos frente a 11 pontos suíços em cinco encontros.

No outro jogo do grupo, a Lituânia conquistou os primeiros pontos ao bater a Bulgária por 3-1 em casa.