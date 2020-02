Esquerdinos, argentinos, números 10 e génios do futebol mundial.

Maradona e Messi. Messi e Maradona. As comparações estendem-se pelo relvado fora e o Nápoles aproveitou o virtuosismo de ambos para publicar um vídeo onde se veem jogadas semelhantes de El Pibe e Leo.

Lionel Messi vai esta noite jogar em Nápoles, cidade onde Diego Armando Maradona foi rei, e o clube italiano assinala o momento com imagens que valem bem a pena ver e que fazem as delícias dos adeptos do futebol-arte. Como um tributo entre mestre e discípulo, com dois dos mais notáveis talentos que o mundo já pôde ver com uma bola nos pés.