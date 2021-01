Rafael Leão jogou de início na frente de ataque do AC Milan e marcou o segundo golo da sua equipa na visita ao Benevento (0-2), em encontro referente à 15.ª jornada da Serie A de Itália.



Ao minuto 49, o avançado português antecipou-se ao guarda-redes do Benevento, que tinha saído da baliza, e fez um chapéu repleto de classe a Lorenzo Montipo, que ainda tocou na bola mas não conseguiu evitar o golo. Rafael Leão chega aos 5 golos na temporada 2020/21, em 19 jogos.



Franck Kessie tinha inaugurado a contagem ao 15.º minuto de jogo, na cobrança de uma grande penalidade. Ainda na primeira parte, Sandro Tonali foi expulso, mas o Milan conseguiu ainda assim garantir o triunfo. Diogo Dalot foi titular e atuou no lado esquerdo da defesa da equipa milanesa, que conserva desta forma a liderança na competição, com um ponto de vantagem sobre o Inter.



Veja o grande golo de Rafael Leão: