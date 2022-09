A Atalanta assumiu a liderança isolada na Serie A, na sequência de um triunfo no reduto do Monza, equipa do português Dany Mota (0-2). A equipa de Gian Piero Gasperini entrou na 5.ª jornada a partilhar o primeiro lugar com a AS Roma, mas tirou proveito da goleada sofrida pela formação orientada por José Mourinho frente à Udinese (4-0).

Rasmus Höjlund inaugurou a contagem ao minuto 57 e Marlon Santos, com um autogolo aos 65m, fixou o resultado final.

Dany Mota foi titular, mas não conseguiu impedir a quinta derrota em igual número de jogos da sua equipa, que ocupa o último lugar na tabela classificativa.

A Atalanta está na frente com 13 pontos, mais dois que Nápoles e AC Milan.

No outro jogo realizado à mesma hora, Salernitana e Empoli empataram a dois golos (2-2).