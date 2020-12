O Parma foi até San Siro travar o líder da Serie A e esteve mesmo muito perto de bater o Milan. O empate (2-2) chegou ao cair do pano com Theo Hernandez a salvar os rossoneri.

O Milan entrou em campo a saber que os rivais pelo título tinham vencido e, por isso, tentava manter a distância para Inter, Juventus e Nápoles.

Com Bruno Alves a titular, o Parma surpreendeu, no entanto. Hernani fez o 1-0 aos 13 minutos e, aos 56, Jasmin Kurtic confirmou a surpresa com o 0-2.

Por essa altura, já Rafael Leão estava em campo, com Diogo Dalot a não sair do banco.

Sem a grande figura da equipa - Ibrahimovic está lesionado - foi Theo Hernandez quem se destacou. Aos 58 reduziu, de cabeça, e na compensação empatou o jogo.

O Milan perde terreno, mas evitou uma derrota. Segue na frente, agora com mais três pontos que o Inter e quato que Juventus e Nápoles.

O Parma é 14.º.