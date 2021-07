Bjorn Kuipers vai apitar a final do Euro 2020, anunciou a UEFA em comunicado.

O árbitro de 48 anos é árbitro internacional desde 2006 e vai apitar a sua sétima final europeia, depois de uma final da Liga dos Campeões, em 2014, duas finais da Liga Europa, uma Supertaça europeia, uma final de um Euro sub-21 e de sub-17.

Com experiências no Euro 2012 e 2016 e no Mundial 2014 e 2018, o holandês apitou o Dinamarca-Bélgica, o Eslováquia-Espanha e o Rep. Checa-Dinamarca deste Campeonato da Europa.

Na final entre Itália e Inglaterra, em Wembley, Kuipers vai ser auxiliado pelos compatriotas Sander van Roekel, Erwin Zeinstra. O espanhol Carlos Del Cerro Grande será o quarto árbitro.

O alemão Bastian Dankert é o VAR e contará com o apoio de Christian Gittelmann, Marco Fritz e do holandês van Boekel.