A Fiorentina anunciou que Raffaele Palladino é o novo treinador da equipa principal da Serie A, através das plataformas oficiais do clube. Palladino, de 40 anos, era treinador do Monza, também da Serie A. Alcançou um inédito 11.º posto na tabela na última época.

Palladino assinou um contrato de dois anos com a Fiorentina, com opção para a época seguinte. Em declarações ao site oficial, o presidente do clube mostrou-se orgulhoso pela mudança, depois da saída de Vincenzo Italiano.

«A poucos dias do final da época, com a intenção de planear a próxima da melhor forma possível, estou muito feliz e orgulhoso por poder dar as boas-vindas a Raffaele Palladino como nosso novo treinador, Raffaele acredita fortemente no nosso projeto, tanto que nos escolheu apesar das inúmeras ofertas que recebeu. Espero que, graças ao seu entusiasmo, à sua ambição e à sua forte dedicação ao trabalho, todos juntos consigamos obter importantes satisfações», disse Commisso.

Palladino foi apontado ao Benfica no mês passado, como potencial sucessor de Roger Schmidt, pelo jornal italiano Tutto Mercatto. Acabou por ficar em Itália, onde também fez carreira como futebolista (foi internacional pelo país).