O Inter de Milão oficializou esta tarde a contratação de Hakan Çalhanoglu.

O internacional turco deixa o Milan a custo zero e muda-se para o rival Inter com um contrato válido até ao final da época de 2023/24.

O médio de 27 anos representou o Milan nas últimas quatro temporadas, tendo feito 172 jogos e 32 golos pelos rossoneri. Antes, jogou no Karlsruher, no Hamburgo e no Bayer Leverkusen, tudo clubes alemães.