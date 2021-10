O Milan, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, foi este sábado a Bolonha vencer por 4-2 e assumiu a liderança destacada da Série A com mais um ponto do que o Nápoles que, este domingo, visita a Roma de José Mourinho. Um jogo em que Zlatan Ibrahimovic foi protagonista do princípio ao fim e a equipa da casa acabou reduzida a nove.

O experiente avançado sueco, de 40 anos, esteve em destaque logo a abrir, aos 16 minutos, com uma assistência para Rafael Leão abrir o marcador com o pé esquerdo. Quatro minutos depois o Bolonha ficou reduzido a dez, depois de Adama Soumaoro derrubar Rade Krunic que estava isolado. Ainda antes do intervalo, aos 35 minutos, os rossoneri chegaram, ao segundo golo, numa recarga de Davide Calabria. Parecia que o resultado estava feito, mas a segunda parte mostrou que o jogo ainda estava em aberto.

Logo a abrir a segunda parte, aos 49 minutos, Zlatan Ibrahimovic voltou a ser protagonista, com um desvio infeliz para a própria baliza. Um golo que reduziu a diferença e trouxe um novo ânimo para a equipa da casa que acabou por chegar ao empate logo a seguir, aos 52, com um golo de Musa Barrow.

O jogo estava intenso e, mais cinco minutos volvidos, o Bolonha ficou reduzido a nove, na sequência de uma entrada dura de Roberto Soriano sobre Fode Ballo-Touré que saiu mesmo lesionado. A jogar contra nove, o Milan voltou a superiorizar-se e recuperou a vantagem, aos 84 minutos, com um golo de belo efeito de Ismael Benacer. O Milan recuperava a vantagem e ainda houve tempo para Ibrahimovic redimir-se do autogolo, ao marcar o quarto golo da equipa de Milão já em tempo de compensação.

O avançado sueco, com 40 anos e 23 dias, tornou-se, assim, no quarto jogador mais velho a marcar na Série A, depois de Costacurta (41 anos e 25 dias), Piola (40 anos 131 dias) e Vierchowod (40 anos e 47 dias).

Depois de ter perdido no Dragão (0-1), o Milan recebe o FC Porto em San Siro a 3 de novembro, na quarta ronda do grupo B da Liga dos Campeões.

O golo de Rafael Leão:

E o golo de Ibrahimovic: