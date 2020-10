O alarme voltou a soar em Turim depois de confirmados os casos positivos de Cristiano Ronaldo e de Weston McKennie e a Juventus anunciou, em comunicado, que o plantel vai voltar a ficar em isolamento, sem contatos externos, no hotel do clube.

«Em cumprimento ao regulamento e ao protocolo, a equipa entra em isolamento preventivo. Este procedimento permitirá a todos os jogadores com controlos negativos prossigam com os treinos regulares e todas as atividades relacionadas com o jogo, mas não permitirá contactos com o exterior do grupo. O clube está em contacto constante com as autoridades sanitárias competentes», refere o comunicado do campeão de Itália.

A Juventus anuncia ainda que os jogadores vão ser submetidos a uma nova bateria de testes e caso surjam novos casos positivos, os jogadores infectados serão isolados do resto do grupo, como, aliás, já acontece com Cristiano Ronaldo e McKennie que vão cumprir a quarentena nas respetivas casas.