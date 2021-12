O Udinese-Salernitana agendado para a noite desta terça-feira, e a contar para a jornada 19 da Serie A, está em risco depois de dois jogadores do clube de Salerno acusarem positivo num teste à covid-19.



Por agora, o delegado de saúde da região sul de Itália ordenou que todo o plantel seja colocado em quarentena. Perante isto, é mais do que provável o adiamento do jogo em Udine, embora as autoridades desportivas ainda não se tenham pronunciado.



«Foram confirmados dois casos positivos e há um terceiro elemento do staff com sintomas compatíveis com o vírus», anunciou o clube que regressou esta temporada à Serie A.



A Salernitana segue no último lugar do campeonato, com oito pontos em 18 jogos.