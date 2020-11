O projeto para a construção de um novo estádio em Milão está agora mais próximo da realidade depois de Milan e Inter terem entregue um estudo de viabilidade e um plano financeiro para o projeto que prevê um recinto moderno com capacidade para 60 mil adeptos, além da reestruturação de toda a área onde está o atual Estádio de San Siro.

Segundo o plano apresentado pelos dois emblemas rivais, o projeto prevê a remodelação, seguindo os mais elevados padrões internacionais, das atuais instalações do Giuseppe Meazza que vai manter apenas alguns elementos icónicos.

Além do novo estádio, está prevista a transformação de toda a área em redor numa cidade do futebol, com equipamentos de desporto e entretimento em benefício dos cidadãos da cidade. Está prevista uma área pedestre de 220 mil metros quadrados, com áreas verdes públicas de 106 mil metros quadrados, quase o dobro do que estava previsto no plano inicial.

Apesar do difícil contexto atual, gerado pela pandemia da covid-19, os dois emblemas decidiram avançar com o projeto que conta gerar entre 3000 a 3500 novos empregos.

O projeto, que vai contar com o apoio do município de Milão, vai valorizar uma área importante da cidade e é encarado como uma oportunidade para o renascimento da cidade e do futebol italiano. O novo estádio será o elemento centralizador de um projeto mais abrangente de um plano imobiliário que vai implicar um investimento de 1,2 mil milhões de euros.