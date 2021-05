Em Roma sê romano, em Veneza sê veneziano. O Veneza festejou o regresso à Serie A, depois de uma longa ausência de 19 anos, com pompa e circunstância, com um desfile do plantel pela cidade no meio de transporte que é um dos ícones da turística cidade, a gôndola.

Ao contrário da maioria das equipas, que desfile perante os adeptos num autocarro aberto, esta equipa italiana teve de se adaptar às circunstâncias especiais desta cidade, que tem canais em vez de ruas.

Uma promoção muito festejada, uma vez que o Veneza terminou a Série B no quinto lugar e teve de afastar sucessivamente o Chievo, o Lecce e o Citadella para se juntar ao Salernitana e Empoli no ambicionado regresso à Série A.