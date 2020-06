O Inter Milão conseguiu neste domingo uma reviravolta incrível, diante do Parma, alcançando uma vitória que parecia impossível aos 80m da partida, quando a equipa de Conte perdia 1-0 e jogava com menos um jogador desde os 69 minutos.

Depois de Gervinho ter dado vantagem à equipa de Bruno Alves - que alinhou durante os 90 minutos -, logo aos 15m, De Vrij empatou a partida aos 84m, no minuto seguinte o Parma também teve um jogador expulso, e aos 87m Bastoni marcou o golo que deu os três pontos ao Inter.

O triunfo foi importante para a equipa de Conte, que assim mantém a perseguição ao segundo classificado, a Lazio, que tem mais quatro pontos, mas também porque a Atalanta também venceu.

A equipa de Gasperini visitou a Udinese e venceu por 3-2 – já são 80 os golos marcados nesta edição da Série A -, mantendo os quatro pontos de desvantagem para o Inter.

O Nápoles também alcançou um triunfo importante, com Mário Rui a titular, vencendo a SPAL por 3-1 e mantendo-se em posição europeia.

Outro português em campo foi Miguel Veloso, titular no empate (3-3) do Verona em casa do Sassuolo.

No outro jogo do dia, o Bolonha foi a casa da Sampdória vencer por 2-1.