A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, perdeu este domingo em Milão, no estádio San Siro, frente ao Milan, por 2-0, em jogo da 28.ª jornada da liga italiana.

Os golos da partida só surgiram no último quarto de hora de jogo, na segunda parte, o primeiro deles de forma algo bizarra, aos 76 minutos. Após um remate de Kessié à meia volta, defendido por Mirante, Rebic rematou, o guardião defendeu, a bola tabelou no poste e sobrou de novo para o croata, que rematou potente para o 1-0 à segunda tentativa.

Dois minutos depois, o avançado português do Milan, Rafael Leão, entrou em campo e viu Çalhanoglu, aos 89 minutos, de grande penalidade, assinar o 2-0 final, que deitou por terra as aspirações da Roma em pontuar.

Refira-se que foi óbvio para quem viu o jogo que a Roma pagou o preço de menos dois dias de descanso: a formação de Paulo Fonseca tinha vencido na quarta-feira a Sampdoria, enquanto o Milan goleara o Lecce na segunda-feira. Por isso a formação milanesa teve mais dois dias para preparar este jogo, o que se notou na segunda parte, em que a Roma teve muitas mais dificuldades.

Com este resultado, a Roma mantém o quinto lugar, com 48 pontos, mas mantém-se a seis da Atalanta, quarta classificada, em zona de acesso à Liga dos Campeões. A diferença pode aumentar se a equipa de Bérgamo pontuar frente à Udinese este sábado. O Nápoles, sexto com 42 pontos e menos um jogo, também pode aproximar-se do posto da Roma, caso pontue também este domingo, na receção à SPAL.

Já o Milan é sétimo, com 42 pontos.

O golo de Çalhanoglu: