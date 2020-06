Mário Silva estreou-se com um empate no terreno do Mirandés (2-2) ao comando técnico do Almería.



A equipa do técnico português esteve duas vezes a vencer, mas deixou-se empatar em ambas as ocasiões. O primeiro golo do Almería foi anotado ainda dentro do primeiro minuto da partida por Vada.



O Mirandés igualou a contenda aos 23 minutos por Gurini antes de Corpas devolver a vantagem ao terceiro classificado da segunda liga espanhola.



Quando tudo apontava para uma estreia de sonho de Mário Silva, o Almería concedeu uma grande penalidade aos 90+9 e Martin Merquelanz fixou o resultado final.



O Almería segue assim no terceiro posto agora com 57 pontos, menos quatro que o Saragoça, a primeira equipa em zona de subida direta ao primeiro escalão do futebol espanhol.